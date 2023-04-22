- Как и любой человек, Артем Дзюба имеет право на свое мнение. Я не считаю, что мне нужно как-то комментировать его слова. Что касается празднования победы над "Локомотивом" и фразы про Рио-де-Жанейро, это была радость от важной победы над сложным соперником. Так мы отметили долгую и крутую историю взаимоотношений "Зенита" и бразильских футболистов, которые уже внесли и еще внесут большой вклад в успехи клуба.
Дзюба провел в "Зените" восемь лет, а зимой этого года перешел в московский "Локомотив" и дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство сине-бело-голубых за подход к формированию состава, основанный на бразильских футболистах. Российский форвард заявил, что "Зенит" становится командой из Рио-де-Жанейро или Сан-Паоло, а не Санкт-Петербурга. После очного матча между петербуржцами и "Локомотивом" в РПЛ (2:1) бразильские футболисты сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо потроллили Дзюбу, повторив его знамение фразы про бразильские города.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Клаудиньо - о словах Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро: Артем имеет право на свое мнение
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо объяснил свои слова про Рио-де-Жанейро после игры с "Локомотивом" и Артемом Дзюбой.
Фото: РИА Новости