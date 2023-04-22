- Мы здорово прибавили в этом сезоне благодаря новым игрокам, выросло взаимопонимание, добавились уверенность и надежность в обороне. Думаю, мы подтверждаем статус гранда, сильнейшей команды России, а это непросто в таком конкурентном чемпионате.
В "Зенит" перед стартом сезона перешли два бывших футболиста "Сочи" - защитник Родригао и нападающий Матео Кассьерра, пришел в аренду из "Коринтианс" полузащитник Густаво Мантуан, зимой состав сине-бело-голубых пополнил защитник Роберт Ренан. "Зенит" уверенно лидирует в РПЛ, после 23 сыгранных туров опережая "Ростов", идущий вторым, на девять очков. В активе подопечных Сергея Семака 55 очков. До конца чемпионата России осталось семь матчей.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Клаудиньо: "Зенит" подтверждает статус гранда и сильнейшей команды России
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо выразил уверенность, что команда подтверждает свой статус гранда российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"