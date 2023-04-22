Клаудиньо: Семак часто выступает в роли старшего друга или даже отца. Конечно, он мог бы тренировать европейский клуб

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
14:00
ТорпедоНе начат
П1 2.19X 3.6П2 3.35
Факел
16:30
ОренбургНе начат
П1 2.36X 3.55П2 2.8
Зенит
19:00
ДинамоНе начат
П1 1.46X 4.4П2 7.5

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Динамо Мх
15:00
ЕнисейНе начат
П1 2.4X 2.9П2 3.15
Родина
15:00
КАМАЗНе начат
П1 1.88X 3.4П2 4
Шинник
16:00
АланияНе начат
П1 3.35X 3.4П2 2.09
Акрон
16:00
НефтехимикНе начат
П1 2.15X 2.95П2 3.7
Волгарь
16:30
ВелесНе начат
Балтика
21:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
14:30
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.57X 3.4П2 2.95
Лестер Сити
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.32X 3.3П2 3.4
Брентфорд
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.61X 3.35П2 2.9
Кристал Пэлас
17:00
ЭвертонНе начат
П1 1.98X 3.4П2 4.4
Ливерпуль
17:00
НоттингемНе начат
П1 1.18X 8.6П2 16

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
15:00
БетисНе начат
П1 2.52X 3.15П2 3.2
Альмерия
17:15
АтлетикНе начат
П1 5.1X 4П2 1.72
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.68X 3.8П2 6.1
Вальядолид
19:30
ЖиронаНе начат
П1 2.53X 3.45П2 2.95
Реал
22:00
СельтаНе начат
П1 1.33X 5.95П2 9.3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
16:00
СассуолоНе начат
П1 3.3X 3.55П2 2.27
Лацио
19:00
ТориноНе начат
П1 1.95X 3.25П2 4.85
Сампдория
21:45
СпецияНе начат
П1 2.85X 3.25П2 2.72

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.2X 3.7П2 2.25
Хоффенхайм
16:30
КельнНе начат
П1 2.28X 3.65П2 3.2
Майнц
16:30
БаварияНе начат
П1 4.95X 4.6П2 1.65
Герта
16:30
ВердерНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.2
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.67X 4.65П2 4.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
18:00
ЛилльНе начат
П1 5.75X 4.2П2 1.63
Ланс
22:00
МонакоНе начат
П1 2.24X 3.5П2 3.4
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Клаудиньо: Семак часто выступает в роли старшего друга или даже отца. Конечно, он мог бы тренировать европейский клуб

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Полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак способен в будущем поработать в Европе.
Фото: ФК "Зенит"
- Сергей Семак - прекрасный тренер, который сам был профессиональным футболистом с крутой карьерой, так что он отлично понимает все самые мелкие нюансы нашей жизни и часто выступает в роли старшего друга или даже отца. Конечно, он мог бы тренировать европейский клуб. Это лучший тренер России, вот уже который год подряд доказывающий это на практике.

Сергей Семак может стать десятикратным чемпионом России, если приведет "Зенит" к чемпионству в текущем сезоне или выиграет титул с какой-либо командой в будущем. Сейчас у наставника петербуржцев пять трофеев в качестве футболиста и четыре в качестве тренера. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2025 года. Всего во главе сине-бело-голубых Семак выиграл восемь трофеев, но ни разу не смог вывести петербургский клуб в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: "РИА Новости Спорт"


Семак Клаудиньо Зенит
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