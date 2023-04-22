- Сергей Семак - прекрасный тренер, который сам был профессиональным футболистом с крутой карьерой, так что он отлично понимает все самые мелкие нюансы нашей жизни и часто выступает в роли старшего друга или даже отца. Конечно, он мог бы тренировать европейский клуб. Это лучший тренер России, вот уже который год подряд доказывающий это на практике.
Сергей Семак может стать десятикратным чемпионом России, если приведет "Зенит" к чемпионству в текущем сезоне или выиграет титул с какой-либо командой в будущем. Сейчас у наставника петербуржцев пять трофеев в качестве футболиста и четыре в качестве тренера. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2025 года. Всего во главе сине-бело-голубых Семак выиграл восемь трофеев, но ни разу не смог вывести петербургский клуб в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Клаудиньо: Семак часто выступает в роли старшего друга или даже отца. Конечно, он мог бы тренировать европейский клуб
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак способен в будущем поработать в Европе.
Фото: ФК "Зенит"