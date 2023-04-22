- Ситуацию в судействе можно сравнить с клубом, который не может делать международные трансферы и растет только за счет своей академии. А вы нас постоянно спрашиваете: "Когда же что-то произойдет новое?" Но, условно, мы не можем в зимнее трансферное окно заменить всех и как-то улучшить. Мы работает эволюционным путем с теми людьми, которые у нас есть, - передает слова Каманцева Sport24.
В текущем сезоне в качестве главных арбитров на матчах Российской премьер-лиги за 23 тура работали 23 рефери. Наибольшее количество матчей провел 50-летний Владислав Безбородов - 17. 16 встреч отработал в качестве главного 41-летний Павел Кукуян. Сразу два арбитра - 43-летний Сергей Карасев и 39-летний Кирилл Левников - отсудили по 14 матчей. Топ-5 замыкает 36-летний Павел Шадыханов, который провел в этом сезоне 12 игр.
Каманцев: мы не можем заменить всех арбитров в зимнее трансферное окно. Работаем эволюционным путем с теми, кто есть
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о возможностях своего ведомства по повышению уровня арбитров.
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