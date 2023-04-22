"В "Зените" отменный подбор игроков - здесь собраны сильнейшие российские футболисты и топовые легионеры. Каждый мог бы проявить себя в Европе", - цитирует Клаудиньо "РИА Новости Спорт".
"Зенит" по итогам 23 сыгранных матчей занимает первое место в таблице РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 55 очков и опережают идущий на второй строчке "Ростов" на 9 баллов. До окончания текущего розыгрыша чемпионата страны осталось провести 7 матчей. Клуб с берегов Невы завоевывал золотые медали чемпионата России четыре последних года подряд.
Клаудиньо: в "Зените" отменный подбор игроков. Каждый мог бы проявить себя в Европе
Атакующий хавбек "Зенита" Клаудиньо считает, что каждый игрок из клуба на Неве мог бы проявить себя в Европе.
Фото: ФК "Зенит"