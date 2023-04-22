- Во-первых, если Малком уедет в Париж, мы только порадуемся за него. Он абсолютно заслуживает приглашения в хороший клуб, хорошую команду. Если такое произойдет, мы за него будем рады. Что касается нас, будут другие условия, будем в других условиях работать. Мы же не всегда за эти пять лет с Малкомом играли. Будут другие игроки, которые также будут стараться приносить пользу команде и побеждать.
Малком, играющий на позиции правого вингера, перебрался в "Зенит" из "Барселоны" в конце лета 2019 года. В июле прошлого года клуб с берегов Невы продлил соглашение с бразильским футболистом до июня 2027 года. В это январское трансферное окно 26-летним нападающим интересовался французский топ-клуб "ПСЖ". Однако парижанам не удалось договориться с руководством "Зенита" о переходе футболиста. В нынешнем сезоне Малком возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. В его послужном списке числятся 18 забитых мячей и 9 голевых передач в 24 матчах чемпионата России. Всего игрок принял участие в 30 играх этого сезона, оформив 21+9 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"
Семак: если Малком уедет в "ПСЖ", мы только порадуемся за него. Он абсолютно заслуживает приглашения в хороший клуб
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал возможный переход нападающего Малкома в парижский топ-клуб.
Фото: ФК "Зенит"