"Зенит" - это лучшее, что есть в российском футболе, и ни один московский клуб не может себе этого позволить. Я говорю это все время. Просто посмотрите на таблицу", приводит слова Петржелы "СЭ".
"Зенит" благодаря дублю нападающего Малкома и голу полузащитника Андрея Мостового выиграл у московского "Динамо" со счетом 3:1 во встрече 24-го тура российской Премьер-лиги и упрочил свое лидерство в чемпионате. На данный момент петербуржцы на 12 очков опережают идущий на втором месте "Ростов". Подопечные Валерия Карпина проведут свой матч в рамках текущего тура сегодня, 23 апреля, в котором примут екатеринбургский "Урал".
Петржела: "Зенит" - это лучшее, что есть в российском футболе. Ни один московский клуб не может себе этого позволить
Чешский экс-наставник "Зенита" Властимир Петржела прокомментировал победу петербуржцев в 24-м туре чемпионата России над столичным "Динамо" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"