"Мы будем биться до конца и в каждой игре играть на победу. Сейчас нам терять нечего. За нами Москва и отступать нам некуда! Будем делать все возможное, чтобы остаться в РПЛ", - приводит слова Стефановича "СЭ".
Московское "Торпедо" по итогам 24 туров набрало 13 очков и занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице. От 14-го места, дающего право на стыковые матчи за возможность остаться в РПЛ, столичная команда отстает на пять баллов. До окончания текущего розыгрыша чемпионата России "автозаводцам" осталось сыграть 6 матчей.
Нападающий "Торпедо" Стефанович: сейчас нам терять нечего. За нами Москва и отступать нам некуда!
Форвард "Торпедо" Илья Стефанович прокомментировал шансы "автозаводцев" остаться в российской Премьер-лиге.
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