"Смешно было, когда тебя сначала списали, что ты недостоин, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это тут соперники слабые. Мне нравится. С одной стороны, недостоин, труп, слабый, а с другой - в порядке, ему слишком легко. Всегда поражало. А что другим мешает забивать? Злые языки всегда что?то говорят", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Артем Дзюба выступает за московский "Локомотив" с февраля 2023 года, пополнив состав "железнодорожников" в качестве свободного агента. Контракт 34-летнего центрфорварда с клубом рассчитан до окончания этого сезона. Нападающий за шесть игр в российской Премьер-лиге отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. "Локомотив" после 23 туров расположился на 10 строчке в РПЛ. В активе москвичей 28 набранных очков. Сегодня, 23 апреля,"Локомотив" в рамках 24-го тура сыграет на выезде с ЦСКА. Время начала столичного дерби - 19:30 по московскому времени.
Дзюба: смешно, когда тебя сначала списали, а когда начинаешь забивать, говорят, что это в РПЛ соперники слабые
Форвард "Локомотива" Артем Дзюба прокомментировал свою игру в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"