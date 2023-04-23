- Да, каждый матч — это испытание. У нас новая команда: пришли новый тренерский штаб и новые игроки — все друг с другом знакомятся. ЦСКА уже является сбалансированной крепкой командой, претендуют на второе место, давно не проигрывает. Это будет интересная игра. У них хорошая оборона, у нас хорошая атака. Вот и встретимся, - приводит комментарий Дзюбы "Матч ТВ".
Сегодня ЦСКА на своей домашней арене примет "Локомотив" с Артемом Дзюбой в составе. Команды подходят к поединку в хорошем состоянии. Дружина Владимира Федотова за 6 игр весенней части российского первенства одержала 5 побед. Армейцы проиграли только "Сочи" (0:2). Железнодорожники за такой же отрезок также выиграли 5 матче из 6, проиграв только "Зениту" (1:2). Главным героем весны у "Локомотива" стал российский центрфорвард Артем Дзюба, перешедший только в феврале этого года. За небольшой период времени воспитанник "Спартака" сумел забить 6 голов и оформить 4 ассиста. Поединок первого круга между коллективами закончился победой ЦСКА. Единственный гол армейцев на свой счет записал парагваец Хесус Медина.
Дзюба – о матче с ЦСКА: у них хорошая оборона, у нас хорошая атака
Российский футболист "Локомотива" Артем Дзюба поделился ожиданиями от поединка 24-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"