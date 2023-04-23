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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Крылья СоветовПерерыв
П1 5X 2.23П2 2.52
Ахмат
16:30
СочиНе начат
П1 2.3X 3.35П2 3.1
ЦСКА
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 1.77X 3.85П2 4.4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар-2
16:00
КубаньНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 1.86X 3.8П2 4.35
Борнмут
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 3.05X 3.25П2 2.55

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
П1 4.25X 3.65П2 1.86
Барселона
17:15
АтлетикоНе начат
П1 1.99X 3.45П2 4.15
Мальорка
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.61X 2.75П2 3.55
Севилья
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.75

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
0 - 2 0 2
Интер2 тайм
П1 46X 7.5П2 1.13
Удинезе
16:00
КремонезеНе начат
П1 1.73X 3.9П2 5.25
Монца
16:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.75X 3.45П2 2.13
Милан
19:00
ЛеччеНе начат
П1 1.57X 4.05П2 7
Ювентус
21:45
НаполиНе начат
П1 3.05X 3.15П2 2.63

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
16:30
Шальке-04Не начат
П1 1.86X 3.65П2 4.65
Байер
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.46X 3.65П2 2.9
Боруссия М
20:30
УнионНе начат
П1 2.4X 3.4П2 3.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
0 - 2 0 2
Страсбург2 тайм
П1 13.5X 6.65П2 1.23
Нант
16:00
ТруаНе начат
П1 1.53X 4.5П2 6.65
Лорьян
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.48X 3.55П2 2.95
Аяччо
16:00
БрестНе начат
П1 3.55X 3.05П2 2.41
Ницца
16:00
КлермонНе начат
П1 1.77X 3.7П2 5.25
Монпелье
18:05
РеннНе начат
П1 3.3X 3.4П2 2.34
Лион
21:45
МарсельНе начат
П1 2.68X 3.6П2 2.68

Кубок Англии

Новости
Брайтон
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.17X 3.85П2 3.25
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Дзюба – о матче с ЦСКА: у них хорошая оборона, у нас хорошая атака

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Российский футболист "Локомотива" Артем Дзюба поделился ожиданиями от поединка 24-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
- Да, каждый матч — это испытание. У нас новая команда: пришли новый тренерский штаб и новые игроки — все друг с другом знакомятся. ЦСКА уже является сбалансированной крепкой командой, претендуют на второе место, давно не проигрывает. Это будет интересная игра. У них хорошая оборона, у нас хорошая атака. Вот и встретимся, - приводит комментарий Дзюбы "Матч ТВ".

Сегодня ЦСКА на своей домашней арене примет "Локомотив" с Артемом Дзюбой в составе. Команды подходят к поединку в хорошем состоянии. Дружина Владимира Федотова за 6 игр весенней части российского первенства одержала 5 побед. Армейцы проиграли только "Сочи" (0:2). Железнодорожники за такой же отрезок также выиграли 5 матче из 6, проиграв только "Зениту" (1:2). Главным героем весны у "Локомотива" стал российский центрфорвард Артем Дзюба, перешедший только в феврале этого года. За небольшой период времени воспитанник "Спартака" сумел забить 6 голов и оформить 4 ассиста. Поединок первого круга между коллективами закончился победой ЦСКА. Единственный гол армейцев на свой счет записал парагваец Хесус Медина.


Дзюба Локомотив ЦСКА
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