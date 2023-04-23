- На Малкома нацелены несколько клубов. Подождем, когда "Зенит" станет 5-м чемпионом России, после чего посмотрим, что делать дальше. Что касается гражданство, то он получал его, чтобы отдать дань уважения стране. Других аспектов нет. Паспорт не помешает ему перебраться в европейский клуб, - приводит комментарий агента телеграмм-канал журналиста Ивана Карпова.
Малком проводит лучший сезон в российской карьере. На его счету 21 голо и 9 ассистентских действий в 30 играх за "Зенит", цвета которого новоиспеченный гражданин России защищает с 2019 года. В РПЛ футболист забил 18 голов и лидирует в гонке бомбардиров. Вчера Малком внес существенный вклад в победу "Зенита" над "Динамо" (3:1). Атакующий полузащитник забил два гола (один с пенальти) и отдал голевой пас на Андрея Мостового. Контракт игрока с невским клубом рассчитан до конца июня 2027 года (он продлил договор только минувшим летом). Зимой приобрести Малкома в свою команду хотел "ПСЖ", но парижан не удалось согласовать сделку с "Зенитом". Сам игрок ранее заявлял о том, что хотел бы играть в еврокубках.
Агент: на Малкома нацелены несколько клубов. Подождем, когда "Зенит" выиграет пятый чемпионский титул
Агент Малкома Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу будущего игрока в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"