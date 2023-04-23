По сведениям СМИ, руководство "Локомотива" и 34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба проведут переговоры о пролонгации соглашения после поединка 24-го тура РПЛ с ЦСКА.
Артем Дзюба текущий сезон начинал в Турции. Где защищал цвета местной "Аданы Демирспор". Но за турецкий коллектив форвард провел всего 5 поединков, в которых забил 1 гол. В ноябре 2022 года россиянин расторг договор с "Аданой". В феврале этого года "Локомотив" принял решение взять Дзюбу в свою команду и подписал с ним контракт до лета 2023 года. Артем сразу же стал приносить огромную пользу москвичам и за 6 игр национального первенства забил 6 голов и оформил 4 результативные передачи.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" начнёт переговоры с Дзюбой по новому контракту после игры с ЦСКА
Фото: " Чемпионат"