- Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу. Понятно, что в конце сезона всем нужны очки и на игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Хотя думаю, что в первом тайме могли решать все вопросы, - приводит комментарий Карпина "Матч ТВ".
Сегодня "Ростов" гостил у "Урала" в рамках 24-го тура национального первенства. По итогам 90 минут поединка на табло домашней арены екатеринбуржцев горели 3:1 в пользу гостей. Увезти три очка южному коллективу удалось благодаря голам Николая Комличенко (дубль) и Максима Осипенко (пенальти). Единственный гол "Урала" на счету Даниел Мишкич. "Ростов" не проигрывает уже 8 игр. Последний раз команда проигрывала "Локомотиву" (1:3) в матче 18-го тура РПЛ. Эта победа позволила желто-синим укрепиться на 2-й позиции, набрав 49 очков. В следующем туре "Ростову" предстоит встретиться с бывшим клубом Карпина "Спартаком". Поединок первого круга между коллективами закончился уверенной победой ростовчан со счетом 4:2.
Карпин - о победе над "Уралом": "Ростов" мог решить все вопросы еще в первом тайме
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился своими соображениями по поводу матча 24-го тура РПЛ против "Урала" (3:1).
Фото: РИА Новости