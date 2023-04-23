- "Локомотив" отскочил? Я даже этого отрицать не буду. Можно посмотреть на статистику. Но, когда команда в таких матчах проявляет характер, рано или поздно свыше воздастся, - приводит комментарий Тикнизяна "Чемпионат".
"Локомотиву" удалось в гостях сыграть вничью с ЦСКА (1:1). Проигрывая 0:1 к 88-й минуте, дружине Михаила Галактионова удалось установить
равенство на табло. Свою фамилию в протокол записал французский форвард Вильсон Изидор, который сегодня провел свой первый матч после травмы. Армянский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян появился в основе и провел на поле все 90 минут. Какими-либо голевыми действиями защитник не отметился. Примечательно, что у ЦСКА было больше голевых моментов. Но армейцы не сумели конвертировать их в голы. Следующим соперником столичного клуба станут "Химки". После 24 туров "Локомотив" занимает 10-ю позицию, набрав 29 очков.
Тикнизян: "Локомотив" отскочил? Я даже этого отрицать не буду
Армянский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян поделился мыслями по поводу ничьей в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
Фото: "Чемпионат"