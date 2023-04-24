На платежи санкт-петербургский потратил 12,3 млрд рублей, из которых чуть больше 8 млрд были потрачены на "оплату труда работников". В сравнении с прошлым годом расходы на эту часть уменьшились на 12,3%.
"Зенит" получил 15,43 млрд рублей, основная часть которых поступила в бюджет клуба за счет продаж различных товаров, работ и услуг.
"Зенит" в прошлом сезоне одержал победу в РПЛ, а в нынешнем сезоне лидирует после 24 сыгранных матчей, набрав уже 58 очков и опережая ближайших преследователей на девять очков.
Источник: Metaratings
"Зенит" в 2022 году потратил 8 млрд рублей на оплату труда работников
"Зенит" опубликовал финансовую отчетность за 2022 год.
Фото: РИА Новости