- "Ростов" меня удивил, что они уверенно, на мой взгляд, выиграли. Они молодцы, они заслуженно ушли в отрыв. И хоть я неделю назад сказал, что у них нет шансов на второе место, после этой победы почему-то подумал, а почему бы нет. Молодцы. "Ростов" выглядел свежее. В целом уверенно провели игру и заслуженно добывают три очка.
В 24-м туре "Ростов" играл с "Уралом" и смог добиться победы над екатеринбуржцами 3:1. Один из голов ростовчане забил с пенальти, который стал для них уже 15-м в текущем сезоне. "Ростов" продолжает занимать второе место в РПЛ после 24 сыгранных туров. В активе подопечных Валерия Карпина 49 очков. Они продолжают отставать от лидирующего "Зенита" на девять очков. В следующем матче "Ростов" сыграет с главным конкурентом в борьбе за второе место - московским "Спартаком".
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин: считал, что у "Ростова" нет шансов на второе место, но теперь думаю, а почему бы и нет
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин признался, что был удивлен выступлениями "Ростова".
Фото: "Чемпионат"