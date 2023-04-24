- Не портит ли имидж клуба активность Дзюбы в одном из шоу на YouTube? Не могу ничего прокомментировать — я не смотрю такие передачи. Может ли профессиональный футболист часто использовать нецензурную лексику в шоу? Ругаться матом — плохо.
Дзюба вместе с бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким стал участником YouTube-шоу на канале "Коммент.Шоу". В программе форвард и тренер, выступающие в роли ведущих ругаются матом и оскорбляют друг друга и приглашенного гостя - кого-либо из действующих или бывших футболистов. Первым гостями шоу Дзюбы и Слуцкого были Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.
Источник: "Чемпионат"
Спортдиректор "Локомотива" - об участии Дзюбы в YouTube-шоу: ругаться матом — плохо
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал участие нападающего Артема Дзюбы в YouTube-шоу.
Фото: "Чемпионат"