По сведениям СМИ, руководство "Зенита" находится в поисках игрока, который сможет заменить 26-летнего атакующего полузащитника Клаудиньо, если тот решит сменить команду летом. Петербургский клуб выбрал Европу приоритетным направлением для поиска футболистов на замену. Как сообщает источник, действующий чемпион готов потратить на нового игрока не более 10 млн евро.
Новоиспеченный гражданин России Клаудиньо защищает цвета "Зенита" с лета 2021 года. Футболист провел в сине-бело-голубой футболке 57 игр, в которых сумел забить 13 голов. Также игрок записал на свой счет 15 голевых пасов. Контракт Клаудиньо с командой Сергея Семака рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы бразильские клубы и французский "Марсель".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" ищет замену Клаудиньо в Европе
Санкт-Петербургский "Зенит" ищет возможную замену Клаудиньо в Европе.
Фото: ФК "Зенит"