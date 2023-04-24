- 11' минута, "Спартак" – "Краснодар". Гол засчитан верно. Игрок "Краснодара" не находился за линией офсайда. Правильное решение: гол, - приводит мнение Федотов в своем телеграм-канале.
В эти минуты "Спартак" на своем домашнем поле принимает "Краснодар". По итогам 45 минут поединка на табло "Открытие арены" горят 1:0 в пользу южан. Отличился колумбийский форвард Джон Кордоба, который сумел выиграть борьбу у защитника москвичей Никиты Чернова и переправил мяч в сетку ворот хозяев. По некоторым повторам могло показаться, что футболист находился в офсайде. Голевой пас на счету Эдуарда Сперцяна. В данный момент команды начинают второй тайм. Игру обслуживает петербуржец Владислав Безбородов.
Экс-арбитр РПЛ Федотов: гол "Краснодара" в ворота "Спартака" засчитан верно
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказал мнение по поводу гола "Краснодара" в ворота "Спартака" в матче 24-го тура РПЛ.
скриншот: трансляция "Матч ТВ"