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Сперцян: "Краснодар" был намного сильнее "Спартака". На мне был чистый пенальти

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Армянский футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался по поводу поединка против "Спартака" (3:4) в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
- Мы всю игру контролировали. Что нам залетало... Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать. На мне был чистый пенальти... Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить. Мы очень сильно переживали из-за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини-спад, - приводит мнение Сперцяна "Матч ТВ".

Сегодня "Краснодар" в гостях проиграл "Спартаку" в матче с семью голами. Примечательно, что быки дважды вели в счете. Сначала южане выигрывали 2:0 к 63-й минуте. А затем к 81-й минуте счет был 3:2 в их пользу. Но дружине Владимира Ивича не удалось увезти из Москвы даже 1 очко. Одним главных героев "Краснодара" стал армянский футболист Эдуард Сперцян, играющий на позиции атакующего хавбека. Он набрал 1+1 по системе гол плюс пас в игре. В самой концовке Сперцян сумел прорваться в штрафную площадь соперника, после чего упал. По мнению представителей "Краснодара" в том моменте было нарушение правил.


Сперцян Спартак Краснодар
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