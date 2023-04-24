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Соболев: десять пенальти за тур, а дельфин — Соболев

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Российский футболист "Спартака" Александр Соболев высказался по поводу аномального количества пенальти в 24 туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Стараюсь не обращать внимания на судейство. Десять пенальти за тур, а дельфин — Соболев. Всё как всегда. Но я теперь аквамен — король морей. Надо соответствовать, - приводит слова Соболева "Чемпионат".

Сегодня "Спартак" обыграл "Краснодар" в 24-м туре национального первенства. Одним из главных героев поединка стал россиянин Александр Соболев, играющий на позиции центрального нападающего. Форвард записал на свой счет два мяча. Один из голов в ворота южан Александр отправил с 11-метрового, который был назначен за фол против него. Примечательно, что судивший игру Безбородов не сразу увидел нарушение. Ему помог ВАР. Этот пенальти стал 10-м в 24-м туре. Этот новый рекорд РПЛ. У Соболева в 22 играх в российском первенстве 13 голов и 9 ассистентских действий.


Соболев Спартак
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