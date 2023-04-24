- Мой спринт после свистка? Я всегда сразу убегаю в раздевалку. Особенно на нашем стадионе, потому что я знаю, как дойти до раздевалки быстро.
Сразу после финального свистка главного судьи, зафиксировавшего победу "Спартака" над "Краснодаром" в матче 24-го тура РПЛ (4:3), главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль буквально побежал в подтрибунное помещение. Это момент попал на камеры трансляции. В "Спартаке" никак не прокомментировали произошедшее.
Источник: "Чемпионат"
Абаскаль - о своем побеге после свистка: знаю, как дойти до раздевалки быстро, всегда убегаю
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль объяснил свой забег после финального свистка в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"