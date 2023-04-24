- У меня нет слов. Для меня это тяжёлый момент. Мы были лучшей командой с первой минуты и до конца. Те, кто смотрят футбол, понимают, что сегодня произошло.
"Краснодар" повел в счете в гостевой встрече 2:0, но не смог удержать преимущество. Затем полузащитник Эдуард Сперцян вновь вывел "быков" вперед, но и в этот раз "Спартак" смог отыграться. В концовке встречи краснодарцы упустили шанс добиться положительного результата в матче, пропустив гол от нападающего Квинси Промеса (3:4). На последних минутах судья не поставил пенальти в ворота "Спартака".
Источник: "Чемпионат"
Тренер "Краснодара" Ивич - о поражении от "Спартака": нет слов. Мы были лучшей командой с первой минуты и до конца
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал поражение в матче со "Спартаком".
Фото: Global Look Press