Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
21:30
Кристал ПэласНе начат
П1 2.44X 3.2П2 3.3
Астон Вилла
21:45
ФулхэмНе начат
П1 1.86X 3.8П2 4.5
Лидс Юнайтед
22:00
Лестер СитиНе начат
П1 2.4X 3.55П2 3.05

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.37X 3.2П2 3.4
Жирона
20:30
РеалНе начат
П1 5.7X 4.4П2 1.6
Бетис
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.61
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Соболев: первый тайм с "Краснодаром" — худший за всю мою карьеру в "Спартаке"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Спартака" Александр Соболев назвал первый тайм матча с "Краснодаром" худшим за всю свою карьеру в клубе.
Фото: "Чемпионат"
- Первый тайм с "Краснодаром" — худший за всю мою карьеру в "Спартаке". Завелись, когда вышли на второй. Понимали, что надо включаться и быть злее. Да, пропустили, но нашли в себе силы забить.

В матче с "Краснодаром" Соболев смог забить гол. Нападающий сначала реализовал 11-метровый удар на 63-й минуте, а через пять минут забил еще один мяч, сравняв счет (2:2). Через четыре минуты "Спартак" вновь пропустил, но дважды отличился после 80-й минуты и вырвал победу в концовке (4:3). Первый тайм красно-белые проиграли 0:1.

Источник: "Чемпионат"


Соболев Спартак Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Уткин: Джикия молодец, кто спорит. Но вообще помочь человеку - это не супер. Это, ребят, нормально
Кокорин - о своих словах про тюрьму: спортсмены не совсем умные ребята 1
Соболев: первый тайм с "Краснодаром" — худший за всю мою карьеру в "Спартаке"
Тренер "Краснодара" Ивич - о поражении от "Спартака": нет слов. Мы были лучшей командой с первой минуты и до конца 3
Абаскаль - о своем побеге после свистка: знаю, как дойти до раздевалки быстро, всегда убегаю 3
Джикия - о своих грубых словах журналисту: после игры есть эмоции и отрицательный результат. Я не хотел это слушать
Агент Языджи: о возможном переходе в ЦСКА можно будет говорить в конце сезона. Он любит Россию
Гендиректор "Спартака" - о возможном увольнении Абаскаля: нет причин для недоверия 2
Сафонов: фанаты "Спартака" кричали игрокам "Краснодара", чтобы мы шли куда подальше. Такое должно наказываться 4
Агент Лава: если ЦСКА захочет подписать Вагнера, то у него в контракте прописаны отступные
Федун - о матче "Спартака" с "Краснодаром": огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры
Агент Барбоза: Кокорин заслуживает играть на более высоком уровне, чем чемпионат Кипра 5 эксклюзив
24 апреля
Умяров: сейчас цель "Спартака" - второе место 1
Сафонов: сейчас даже судьи не понимают на 100% правила 3
Гол экс-игрока "Спартака" Пашалича помог "Аталанте" обыграть "Рому"