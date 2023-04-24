- Первый тайм с "Краснодаром" — худший за всю мою карьеру в "Спартаке". Завелись, когда вышли на второй. Понимали, что надо включаться и быть злее. Да, пропустили, но нашли в себе силы забить.
В матче с "Краснодаром" Соболев смог забить гол. Нападающий сначала реализовал 11-метровый удар на 63-й минуте, а через пять минут забил еще один мяч, сравняв счет (2:2). Через четыре минуты "Спартак" вновь пропустил, но дважды отличился после 80-й минуты и вырвал победу в концовке (4:3). Первый тайм красно-белые проиграли 0:1.
Источник: "Чемпионат"
Соболев: первый тайм с "Краснодаром" — худший за всю мою карьеру в "Спартаке"
Форвард "Спартака" Александр Соболев назвал первый тайм матча с "Краснодаром" худшим за всю свою карьеру в клубе.
Фото: "Чемпионат"