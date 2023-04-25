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Астон Вилла
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ФулхэмНе начат
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Кадис
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
П1 2.47X 2.27П2 5.1
Жирона
2 - 1 2 1
Реал1 тайм
П1 2.29X 3.3П2 3.35
Бетис
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Реал СосьедадНе начат
П1 2.9X 3.2П2 2.75
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Агент: у меня нет предложений по трансферу Клаудиньо

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Агент футболиста "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия рассказал о том, что иностранные клубы пока не делали предложений о покупке игрока.
Фото: "Чемпионат"
- У меня нет предложений по трансферу Клаудиньо. Сейчас мой клиент нацелен на победу в чемпионате, - приводит комментарий агента "Чемпионат".

Клаудиньо, недавно ставший гражданином РФ, был приобретен "Зенитом" в августе 2021 года. Этим летом игрок пролонгировал соглашение с невским клубом до конца июня 2027 года. В этом сезоне атакующий хавбек провел 26 встреч в футболке петербуржского клуба. За этот отрезок Клаудиньо забил 3 гола. Также к голам игрок приплюсовал еще 10 голевых пасов. В январе игроку исполнилось 26 лет. Ранее Клаудиньо неоднократно заявлял о том, что готов отработать контракт с "Зенитом" до конца, но при этом не против сменить клуб, если петербуржцы получат выгодное предложение о продаже футболиста.


Клаудиньо Зенит
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