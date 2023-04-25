- У меня нет предложений по трансферу Клаудиньо. Сейчас мой клиент нацелен на победу в чемпионате, - приводит комментарий агента "Чемпионат".
Клаудиньо, недавно ставший гражданином РФ, был приобретен "Зенитом" в августе 2021 года. Этим летом игрок пролонгировал соглашение с невским клубом до конца июня 2027 года. В этом сезоне атакующий хавбек провел 26 встреч в футболке петербуржского клуба. За этот отрезок Клаудиньо забил 3 гола. Также к голам игрок приплюсовал еще 10 голевых пасов. В январе игроку исполнилось 26 лет. Ранее Клаудиньо неоднократно заявлял о том, что готов отработать контракт с "Зенитом" до конца, но при этом не против сменить клуб, если петербуржцы получат выгодное предложение о продаже футболиста.
Агент: у меня нет предложений по трансферу Клаудиньо
Агент футболиста "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия рассказал о том, что иностранные клубы пока не делали предложений о покупке игрока.
Фото: "Чемпионат"