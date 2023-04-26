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Представитель МВД: не возражаем против возвращение пива на стадионы при условии работы Fan ID

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Представитель МВД Валерий Ботвин прояснил видение ситуации со стороны ведомства по поводу возвращения пива на стадионы.
Фото: Sрort24
- То есть аспекты: обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем, - приводят комментарий Ботвина "РИА Новости".

Напомним, что пиво на стадионах запрещено продавать с 2005 года. Сегодня Алаев призвал вернуть напиток на футбольные арены. Также за возвращение слабоалкогольного напитка выступают различные государственные и футбольные чиновники. Дискуссии о возобновлении продаж пива на стадионах ведут очень давно. Отметим, что с зимы этого года на всех аренах РПЛ действует система Fan ID. По данному закону зрители, желающие посетить футбольный поединок, обязаны оформить карту болельщика. Оформление происходит в два этапа. Сначала необходимо оформить паспорт через Госуслуги, а затем нужно прибыть в МФЦ и подтвердить данные. Из-за сложности в оформлении система была серьезно раскритикована болельщиками и экспертами. Также с критикой закона выступили некоторые игроки и тренеры команд РПЛ. Фанатские объединения клубов не посещают футбольные матчи своих любимых команд из-за бойкота. Также снизилась общая посещаемость матчей.


Зенит Спартак ЦСКА
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