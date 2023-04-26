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Атлетико
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Червиченко: "Спартак" закатывает одну-две истерики и получает комфортное судейство. А "Зенит" просто боятся трогать

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на рост числа судейских ошибок в матчах чемпионата и Кубка России после возобновления сезона.
Фото: "Матч ТВ"
– Судейство несется к своему дну, и когда кажется, что его пробивают, снизу стучат. Все от безнаказанности. Что делать? Тем командам, которые пострадали от судейства, не являться на игры следующего тура – пока определенный персонаж из мира судейства не будет убран навсегда.

Посмотрите, что делает "Спартак" – закатывает в начале одну-две истерики и потом получает комфортное судейство. А "Зенит" просто боятся трогать, как и тех, кто побогаче. Судейская структура наша сейчас ведет себя, как американцы в политике, – мы кладем на вас всех, делаем то, что хотим, – приводит слова Червиченко "РБ Спорт".

Напомним, в минувший понедельник генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев анонсировал свою отставку в знак протеста против произвола арбитров на матчах РПЛ. Причиной такого резкого шага со стороны руководителя поволжского клуба стали ошибки, которые якобы допустил судья из Улан-Удэ Роман Галимов в пользу "Пари Нижний Новгород" (1:2) в волжском дерби в рамках 25-го тура РПЛ.

"Крылья Советов" подали жалобу в Экспертно-судейскую комиссию РФС по пяти эпизодам выездной встречи с "Пари НН". Претензии со стороны самарской команды вызвали ситуации с неназначением двух пенальти в ворота хозяев и двух непоказанных вторых желтых карточек нижегородским футболистам, которые привели бы к удалениям. Наибольший резонанс вызвал эпизод с назначением 11-метрового удара в пользу "Пари НН" на 34-й минуте, который также указан в жалобе "Крыльев Советов".


Червиченко Спартак Зенит
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