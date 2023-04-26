- Дзюба — душа компании. Все всё понимают. Я нормально отношусь к его шуткам, - приводят слова Щетинина "Известия".
Артем Дзюба перешел в "Локомотив" зимой этого года. За 7 встреч российского первенства экс-зенитовец сумел 6 раз отправить мяч в сетку ворот соперников. Также Артем записал в свой актив 4 голевых паса. При этом центрфорвард не может забить уже 3 игры подряд. Примечательно, что этим летом у Дзюбы заканчивается соглашение с московским коллективом. Ранее сообщалось о том, что руководство "Локомотива" намерено пролонгировать соглашение с Артемом. В августе воспитаннику "Спартака" исполнится 35 лет.
Игрок "Локомотива" Щетинин: Дзюба — душа компании. Я нормально отношусь к его шуткам
Российский полузащитник "Локомотива" Михаил Щетинин высказался по поводу своего одноклубника Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости