- В "Химках" пятый тренер за сезон? Мирзов сказал, что это самый безумный сезон в его карьере: наверное, так оно и есть. Безумный сезон, больше добавить нечего. Я желаю ребятам всего хорошего, но не в следующем матче, потому что им с нами играть, - приводит мнение Лантратова "Чемпионат".
"Химки" вошли в текущий сезон национального первенства с Сергеем Юраном, но уже после 4 туров было принято решение о смене тренерского штаба. Его место занял Николай Писарев, который также проработал недолго. Уже в сентябре 2022 года на пост главного тренера подмосковного коллектива был назначен третий специалист. Им стал Спартак Гогниев, который трудился тренером химчан до апреля 2023 года. После него в качестве и.о. тренера одну игру провел Ринат Билялетдинов. Сейчас команду возглавляет Андрей Талалаев. По итогам 24 туров "Химки" занимают 15-ю позицию и отстают от идущего в зоне стыков "Факела" на 1 очко. 27-летний голкипер Илья Лантратов защищал ворота "Химок" с 2019 по 2022 годы.
Лантратов – о "Химках": безумный сезон, больше добавить нечего
Экс-голкипер "Химок" Илья Лантратов поделился мнением по поводу своей бывшей команды.
Фото: "Чемпионат"