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Семак – о вылете из Кубка России: как вы думаете, сколько раз "Реал" доходил до финалов?

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Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями по поводу вылета сине-бело-голубых из Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- А как вы думаете, сколько раз мадридский "Реал" доходил до финалов национального Кубка? Кажется, достаточно часто? На самом деле – один раз за последние 10 лет. Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен, - приводит комментарий Семака "Чемпионат".

"Зенит" в этом розыгрыше Кубка России выступил не очень удачно, поиграв на домашней арене столичному "Динамо" (1:1, 4-5 пен.). В последний раз невский клуб поднимал над головой национальный Кубок в сезоне 2019/2020. Примечательно, что в сезоне 2020/2021 "Зенит" вылетел от тульского "Арсенала" (1:2). В предыдущем розыгрыше турнира на пути дружины Сергея Семака встала "Алания" Спартака Гогниева (2:2, 5-6 пен.). Отметим, что в РПЛ у "Зенита" дела идут намного лучше. Коллектив с берегов Невы 4 года подряд выигрывает национальное первенство. В этом сезоне РПЛ "Зенит" также уверенной поступью движется к своему очередному титулу, опережая на 9 очка "Ростов" Валерия Карпина. В следующем туре петербуржцы встретятся с самарскими "Крыльями Советов". Игра первого круга между коллективами закончилась разгромной победой действующего чемпиона со счетом 3:0.


Семак Зенит
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