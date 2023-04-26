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Семак: легко нам не бывает. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов

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Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своими соображениями по поводу конкуренции в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Легко нам не бывает. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов. Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентным, - приводит комментарий Семака "Чемпионат".

"Зенит" на минувших выходных не испытал проблем со столичным "Динамо" (3:1) и имеет за 6 туров до конца 9-очковое преимущество перед своим преследователем "Ростовом". В этом сезоне невский клуб в 24 играх национального первенства одержал 18 побед. Также на счету петербуржцев 4 ничьи и 2 поражения. "Зенит" забил 60 голов, пропустив при этом всего 12 мячей. Отметим, что коллектив с берегов Невы выиграл четыре последних розыгрышей РПЛ. В следующем туре действующий чемпион приедет в гости в Самару, где сыграет с "Крыльями Советов".


Семак Зенит
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