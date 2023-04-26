- Нужно смотреть на качество игры. Полагаю, они в этом компоненте не потеряли. Но результата немного не хватает. Здесь уже разберётся тренерский штаб. Такое бывает. Провести стопроцентную параллель между качеством и результатами невозможно. Можно создать 10 моментов, но проиграть 0:1.
После зимнего перерыва "Спартак", который многими экспертами назывался главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне, потерял много очков и опустился на третье место в турнирной таблице и уже отстает от идущего вторым "Ростова" на одно очко перед очной встречей в 25-м туре. От лидирующего "Зенита", ведомого главным тренером Сергеем Семаком, красно-белые отстают уже на 10 очков. "Спартак" Гильермо Абаскаля сыграет с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге в 26-м туре.
Источник: "Чемпионат"
Семак - о неудачах "Спартака": они не потеряли в качестве игры, но им не хватает результата
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что "Спартак" не потерял качества игры после зимнего перерыва.
Фото: "Чемпионат"