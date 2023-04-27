- Всегда приятно находиться в компании такого великого спортсмена, его знают во всем мире. Мы должны сфокусироваться на своих задачах так же ответственно, как Овечкин подходит к своим матчам.
Овечкин - воспитанник хоккейного "Динамо". Нападающий американского "Вашингтон Кэпиталз" в прошлом году сыграл в товарищеском матче против "Амкала" за футбольное "Динамо". Ожидается, что Овечкин посетит ближайшую встречу бело-голубых с "Факелом" в 25-м туре РПЛ. На матче с воронежцами "Динамо" планирует отпраздновать 100-летие спортивного общества. В клубе заявили, что планируют проведение некоторых акций с участием Овечкина.
Источник: "Матч ТВ"
Йоканович: всегда приятно находиться в компании такого великого спортсмена, как Овечкин, его знают во всем мире
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович заявил, что команда должна сфокусироваться на своих задачах так, как это делает хоккеист Александр Овечкин.
Фото: ФК "Динамо"