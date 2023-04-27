- У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь. И нет человека, которому я не подал бы руки. У Артема другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь.
После очного матча между "Зенитом" и "Локомотивом" в Москве (2:1) Дзюба демонстративно не пожал руку Семаку. Главный тренер петербуржцев окликнул уходящего в подтрибунное помещение нападающего железнодорожников и протянул тому руку. Дзюба оглянулся на Семака, но сразу же отвернулся и продолжил свой путь. В послематчевом интервью футболист заявил, что не заметил бывшего наставника. Опубликованные в сети видео и фото инцидента подтверждают, что Дзюба все-таки видел Семака. Своих извинений форвард не принес публично.
Источник: "Чемпионат"
Семак: нет человека, которому я не подал бы руки. У Дзюбы другой характер, другое воспитание, другие мысли
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал об отношении к нападающему "Локомотива" Артему Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"