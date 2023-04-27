- Игра "Ростова" практически только российскими футболистами - это приятное исключение. В этом заслуга главного тренера. Команду отличает высокий уровень организации игры, игровой дисциплины. Мы видим, как удалось создать рабочую атмосферу в коллективе и объединить футболистов. Это теперь живой организм, который сегодня предоставляет сложность для любого соперника, даже имеющего преимущество в качестве игроков. Удалось раскрыть много молодых футболистов, сочетание которых усиливает друг друга и раскрывает их возможности. Также психология доверия главного тренера мотивирует и придает уверенности. Другим нашим клубам необходимо брать пример с "Ростова" в плане развития российских игроков, - передает слова Бышовца Metaratings.ru.
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина после 24 сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков, что является для желто-синих лучшим показателем в истории на этом отрезке. Дончане опережают на 1 очко "Спартак" и на 4 очка ЦСКА, отставая на 9 очков от лидера чемпионата петербургского "Зенита".
При допустимом максимальном количестве легионеров "13 человек в заявке и 8 на поле" в состав "Ростова" входят только три футболиста, которые формально являются иностранцами - воспитанник клуба атакующий полузащитник сборной Армении Хорен Байрамян, опорный полузащитник сборной Белоруссии Александр Селява и 21-летний македонский нападающий Давид Тошевски, выступающий главным образом за молодежную команду. Игроком стартового состава из них является только Байрамян. При этом в основную обойму желто-синих входят два игрока младше 20 лет - 19-летние центральный защитник Виктор Мелёхин и правый защитник Андрей Лангович.
Бышовец: нашим клубам нужно брать пример с "Ростова" в плане развития российских игроков
Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение об игре "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"