- Ни одна команда не идеальна. Невозможно пройти чемпионат России, как и почти любой другой чемпионат в Европе, без поражений. В моем понимании гегемония - это отсутствие конкуренции. Я до того уже говорил, что каждый год у нас есть серьезный конкурент - или даже несколько. Удерживаться на нашем уровне очень не просто, как многим кажется. У каждой команды свои проблемы. Они у всех разные - смена состава, тренеров, нестабильность. Свои причины, не позволяющие на протяжении всего сезона конкурировать с нами, - передает слова Семака "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга под руководством главного тренера Сергея Семака четыре сезона подряд неизменно становился чемпионом Российской премьер-лиги. В турнирной таблице текущего чемпионата сине-бело-голубые также лидируют, опережая идущий вторым "Ростов" на 9 очков за 6 туров до финиша национального первенства.
Сезон-2018/2019 "Зенит" выиграл с отрывом в 8 очков от "Локомотива" и "Краснодара", сезон-2019/2020 - с отрывом в 15 очков от "Локомотива", сезон-2020/2021 - с отрывом в 8 очков от "Спартака", сезон-2021/2022 - с отрывом в 9 очков от "Сочи".
Семак: гегемония - это отсутствие конкуренции. У "Зенита" каждый год есть серьезный конкурент или даже несколько
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказал мнение о гегемонии своей команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"