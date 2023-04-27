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Петржела: Семаку не везет, потому что его не возьмут работать за границу. Не скажу, что тяжело быть тренером "Зенита"

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
– У Семака еще все впереди. Но ему не везет, потому что его не возьмут работать за границу. Поэтому для его роста это проблема. Не сказал бы, что тяжело быть тренером "Зенита". На сегодняшний день это самый богатый клуб, и там легче работать, чем в других командах, где нет качественных иностранцев.

Не знаю, как бы работал Семак в клубе с небольшим бюджетом, повезло бы ему или нет. Он начинал в "Зените" и не был в других командах. Семак может быть главным тренером сборной России. Но сейчас это не нужно, нет европейских турниров. Зачем? Сейчас русский спорт – это проблема, – приводит слова Петржелы Sport24.

Семак начинал свою тренерскую карьеру в "Зенита" в качестве ассистента у Лучано Спаллетти. Позднее он работал главным тренером "Уфы", откуда переместился на тренерский мостик сине-бело-голубых. Под руководством Семака "Зенит" близок к тому, чтобы в пятый раз подряд завоевать "золото" чемпионата России. После победы над "Динамо" (3:1) в предыдущем туре 47-летний специалист стал вторым по числу выигранных матчей у руля питерской команды за всю историю клуба - 122. Рекордсменом по этому показателю является Павел Садырин, у которого 125 побед.

В турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ сине-бело-голубые лидируют, опережая идущий вторым "Ростов" на 10 баллов за шесть туров до конца сезона. Замыкающий тройку лидеров "Спартак" отстает от "Зенита" на двузначное число очков. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Ближайшие конкуренты - "Спартак" и "Ростов" - проведут очную встречу на "Банк Открытие Арене" в Москве.


Семак Зенит Петржела
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