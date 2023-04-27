- "Зенит" всегда будет "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Когда я только приходил, у нас было немало аргентинцев. Сейчас есть бразильцы. Считаю, что не важна национальность — важно показывать хороший, интересный футбол. А болельщики получали удовольствие от игры команды, - приводит комментарий Семака "Чемпионат".
Сергей Семак является рулевым "Зенита" с 2018 года. Под его руководством невский клуб выиграл 4 чемпионства, Кубок и 3 Суперкубка. В этом сезоне петербуржцы снова лидируют в национальном первенстве, опережая "Ростова" на 9 очков. На данный момент цвета коллектива с берегов Невы защищают 7 бразильцев. Главным бомбардиром сине-бело-голубых является Малком, а одним из главных ассистентов Клаудиньо. Летом в Санкт-Петербург приедет еще один бразилец - Ду Кейрус. Данная политика комплектования не понравился бывшему бомбардиру "Зенита" Артему Дзюбе, который в интервью заявил, что клуб теперь представляет не Санкт-Петербург, а бразильский город Рио-де-Жанейро. Недавно Дзюба, выступающий в "Локомотиве", и "Зенит" встречались в очном матче. Победу праздновали петербуржцы (2:1), один из голов забил бразилец Вендел.
Семак: "Зенит" Рио-де-Жанейро? "Зенит" всегда будет из Санкт-Петербурга
Наставник "Зенита" Сергей Семак ответил на критику экс-форварда команды Артема Дзюбы по поводу большого количества бразильцев в составе.
Фото: "Чемпионат"