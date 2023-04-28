- Переезд Малкома и Клаудиньо в Европу? Посмотрим на "Зенит" в концовке чемпионата России, пока не время об этом говорить.
Ранее в своих последних интервью и Малком, и Клаудиньо, независимо друг от друга, посетовали на то, что российские клубы не участвуют в еврокубках. Нападающий утверждал, что участие "Зенита" в Лиге чемпионов было одним из ключевых факторов, которые поспособствовали его переходу в команду из Санкт-Петербурга. Футболист, который, как и Клаудиньо, ранее получил российский паспорт, не исключил варианта с уходом из "Зенита" по окончании сезона.
Источник: Metaratings
Агент Малкома и Клаудиньо - об их возможном уходе летом: посмотрим на "Зенит" в концовке чемпионата
Агент игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия заявил, что время говорить об их возможном переходе в Европу пока рано.
Фото: "Чемпионат"