Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
20:00
ФакелНе начат
П1 1.55X 4.4П2 5.8

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен
П1 9X 1.23П2 7.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
22:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.9X 3П2 2.29

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
19:30
УдинезеНе начат
П1 2.26X 3.15П2 3.8
Специя
21:45
МонцаНе начат
П1 2.85X 3.3П2 2.7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
21:30
Боруссия ДНе начат
П1 6.45X 5.3П2 1.47

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбург
22:00
ЛионНе начат
П1 2.66X 3.5П2 2.75
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Агент Дзюбы Гольдман – о переговорах по новому контракту с "Локомотивом": деньги не являются приоритетом для Артема

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Леонид Гольдман, официальный представитель форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, раскрыл подробности первого раунда переговоров о продлении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
– Могу подтвердить, что нашей стороной на встрече был озвучен желаемый срок нового соглашения. Никаких конкретных сумм не обсуждалось. Мы ждем первого конкретного предложения от клуба.

Информация о том, что "Локомотив" предложил уменьшить зарплату, совершенно не соответствует действительности. Это выглядело бы максимально неуважительно и смешно, учитывая статус Дзюбы и количество тех результативных действий, которые он уже совершил за проведенный отрезок в клубе.

Зимой он пошел на большие уступки. Деньги как тогда, так и сейчас, не являются приоритетом для Артема, но исходные данные тогда и сейчас совершенно разные, – цитирует Гольдмана "Матч ТВ".

Артем Дзюба стал футболистом "Локомотива" в первой декаде февраля. В семи стартовых матчах чемпионата России в составе своей новой команды 34-летний нападающий отметился шестью голами. Он оформил хет-трик в ворота "Ростова" (3:1), который возглавляет нынешний главный тренер национальной сборной Валерий Карпин. В выездной встрече с "Оренбургом" (4:1) Дзюбе удался ассистентский хет-трик. Кроме того, на его счету победный гол в ворота "Краснодара" (3:2). В той игре "Локомотив" уступал со счетом 0:2 к перерыву.

Действующее соглашение между "Локо" и лучшим игроком марта РПЛ рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает опцию продления. Первоначально стороны пришли к договоренности отложить переговоры по новому контракту до лета, однако диспозиция поменялась на фоне результативной игры Дзюбы после рестарта сезона.


Локомотив Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Смолов и Захарян – в стартовом составе "Динамо" на стартовый матч 25-го тура РПЛ с "Факелом"
Червиченко: просто интересно, будут "Ростов" в матче со "Спартаком" убивать культурно или совершенно беспредельно 4
"Краснодар" досрочно стал победителем Молодежной футбольной лиги за 3 тура до окончания чемпионата
"Уфа" разошлась миром с махачкалинским "Динамо" в Первой лиге, продлив безвыигрышную серию до четырех матчей
Кавазашвили – о матче с "Ростовом": Промес сделает все, чтобы "Спартак" вновь начал побеждать
Хусаинов – о матче между "Спартаком" и "Ростовом": от Левникова и Мешкова можно ожидать чего угодно
Уткин: в РПЛ пенальти назначаются за шевеление травы, пение птиц, дуновения ветра, от которого падают могучие форварды 1
Ловчев: не жду от команд хорошей игры. С "Ростовом" все давно ясно, а в "Спартаке" играют как во дворе, защита наперечет 5
Александр Мостовой: в матче между "Спартаком" и "Ростовом" основной вопрос – на чьей стороне будет судья
Агент Дзюбы Гольдман – о переговорах по новому контракту с "Локомотивом": деньги не являются приоритетом для Артема 7
Слуцкий: у Дзюбы я оживил только руки, до ног не добрался 1
Селихов – о дисквалификации за драку с "Зенитом": на шесть матчей дело не тянуло. Так много за один пендаль? 3
Тренер "Оренбурга" Личка – Карпину: не плачь, а выходи и показывай игру на поле
Мостовой: беда нашего футбола в том, что везде вылезают проходимцы. А заслуженные люди, такие как я, остаются в тени 6
Радимов: "Ростов" явный фаворит, учитывая то, как "Спартак" играет. Физически выглядит на порядок сильнее