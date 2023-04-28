– Могу подтвердить, что нашей стороной на встрече был озвучен желаемый срок нового соглашения. Никаких конкретных сумм не обсуждалось. Мы ждем первого конкретного предложения от клуба.
Информация о том, что "Локомотив" предложил уменьшить зарплату, совершенно не соответствует действительности. Это выглядело бы максимально неуважительно и смешно, учитывая статус Дзюбы и количество тех результативных действий, которые он уже совершил за проведенный отрезок в клубе.
Зимой он пошел на большие уступки. Деньги как тогда, так и сейчас, не являются приоритетом для Артема, но исходные данные тогда и сейчас совершенно разные, – цитирует Гольдмана "Матч ТВ".
Артем Дзюба стал футболистом "Локомотива" в первой декаде февраля. В семи стартовых матчах чемпионата России в составе своей новой команды 34-летний нападающий отметился шестью голами. Он оформил хет-трик в ворота "Ростова" (3:1), который возглавляет нынешний главный тренер национальной сборной Валерий Карпин. В выездной встрече с "Оренбургом" (4:1) Дзюбе удался ассистентский хет-трик. Кроме того, на его счету победный гол в ворота "Краснодара" (3:2). В той игре "Локомотив" уступал со счетом 0:2 к перерыву.
Действующее соглашение между "Локо" и лучшим игроком марта РПЛ рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает опцию продления. Первоначально стороны пришли к договоренности отложить переговоры по новому контракту до лета, однако диспозиция поменялась на фоне результативной игры Дзюбы после рестарта сезона.
Агент Дзюбы Гольдман – о переговорах по новому контракту с "Локомотивом": деньги не являются приоритетом для Артема
Леонид Гольдман, официальный представитель форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, раскрыл подробности первого раунда переговоров о продлении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"