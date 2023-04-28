– Не моя тема. За последние 10–15 лет ситуация в этом смысле сильно изменилась. Надо открыто признать: мы живем в стране победившего гламура и хайпа, тогда многое станет понятнее. Умная мысль больше не главное. Неси любую чушь с ахинеей, лишь бы вызвала интерес журналистов и обсуждение. К этому сейчас и стремятся, – приводит слова Иванова "Матч ТВ".
70-летний Сергей Иванов является болельщиком ЦСКА со стажем. Он активно поддерживает футбольный и баскетбольный клубы и был одним из создателей баскетбольной Единой Лиги ВТБ. Чиновник регулярно посещает домашние матчи "армейцев" по футболу, баскетболу, хоккею.
ПФК ЦСКА в нынешнем сезоне продолжает борьбу за два фронта: за медали чемпионата страны и за Кубок страны. 3 мая команда Владимира Федотова на своем поле проведет ответный кубковый матч финала Пути РПЛ против "Урала". Первая встреча в Екатеринбурге завершилась обменом голами - 1:1. Проигравшая команда все равно сохранит шансы на трофей.
В таблице чемпионата России "армейцы" располагаются на четвертом месте, отставая от идущего третьим "Спартака" на 3 очка. В субботу ЦСКА в Грозном встретится с "Ахматом" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Член Совбеза РФ Иванов – об уходе Слуцкого в шоу-бизнес: мы живем в стране победившего гламура и хайпа
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета Безопасности РФ Сергей Иванов отреагировал на уход Леонида Слуцкого в шоу-бизнес.
Фото: ФК "Рубин"