- Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало немало вопросов. Футбол там — религия, но мы не знаем до конца отношений, царящих в бразильском футболе. Если Марио приедет в Россию, думаю, сам расскажет, с чем ему пришлось столкнуться и какие трудности он испытал.
Фернандес провел 12 лет в ЦСКА. В прошлом сезоне защитник взял временную паузу в профессиональной карьере, а после возвращения принял решение переехать в чемпионат Бразилии. Фернандеса в аренду взял "Интернасьонал", однако в апреле 2023 года стало известно, что игрок по собственной инициативе разорвал соглашение с бразильским клубом. По информации инсайдеров, его целью было возвращение в Россию. Фернандес, чей контракт с ЦСКА действует до 2024 года, сможет сыграть за армейцев только в следующем сезоне, так как заявка на нынешний чемпионат уже закрыта.
Источник: "Матч ТВ"
Федотов: Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной Бразилии
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о перспективах защитника Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА