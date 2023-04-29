- Жалость — неверное слово, ей не место в любой профессиональной деятельности. Слежу, но отстраненно. Там осталась часть души, знакомые, коллеги, однако мой нынешний статус по отношению к "Сочи" — наблюдатель, иного ситуация не предполагает. В первой части сезона у южной команды было все не так плохо, может, не хватало баланса в оборонительных действиях.
Федотов возглавлял "Сочи" в прошлом сезоне, который стал лучшим для южной команды в истории. Сочинцы в последнем туре сезона 2022/2023 в Москве обыграли московское "Динамо" и смогли занять второе место в РПЛ, уступив только санкт-петербургскому "Зениту". Федотов покинул клуб прошлым летом, перейдя на работу в ЦСКА. "Сочи" сменил уже нескольких главных тренеров после ухода Федотова, последним уволенным специалистом стал Курбан Бердыев. Сейчас сочинцев возглавляет Дмитрий Хохлов, исполняющий обязанности главного тренера.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер ЦСКА Федотов: в "Сочи" осталась часть души, но сейчас я лишь наблюдатель
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своих чувствах по отношению к "Сочи", в котором ранее работал.
Фото: ПФК ЦСКА