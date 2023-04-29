- Сейчас можно уже сказать, что Абаскаль справился со своей работой. Посмотрите, с кем он остался после зимнего перерыва. Умудриться держаться наверху при этом – это почти подвиг. Как можно с такими футболистами, как Чернов, Пруцев, Классен, Дуарте, быть в тройке? Я считаю, что он, конечно, справился со своей работой, даже до конца сезона не надо ждать, чтобы этого сказать.
Бывший советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци заявил, что в клубе деградируют некоторые молодые россияне. Среди них итальянец назвал и Данила Пруцева, которого упомянул и Червиченко. Парагвайский защитник Алексис Дуарте продолжает подвергаться критике со стороны ветеранов "Спартака" и футбольных экспертов. Футболиста сравнивают с экс-игроком красно-белых Самуэлем Жиго и ищут недостатки. "Спартак" идет в тройке призеров после 24 сыгранных матчей, имея в своем активе 48 очков. Подопечные Абаскаля могут подняться в таблице и выше, если обыграют "Ростов" в очной встрече 25-го тура.
Источник: Metaratings
Червиченко: Абаскаль справился с работой в "Спартаке". Умудриться держаться наверху при таком составе – почти подвиг
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал подвигом работу главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"