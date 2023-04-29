24-летний бразильский правый защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца выбыл на несколько недель, сообщают СМИ. По данным источника со ссылкой на главного врача самарцев Сергея Артамонова, футболист выбыл на 3-4 недели из-за травмы связок голеностопного сустава, полученной в матче 24 тура РПЛ против "Пари НН".
Таким образом, Костанца не сможет сыграть 29 апреля в матче 25 тура Российской премьер-лиги, в котором "Крылья Советов" принимают на своем поле "Зенит".
В текущем сезоне на счету Костанцы 17 матчей за волжан во всех турнирах, 3 забитых гола и 1 результативный пас.
Источник: Metaratings.ru
Защитник "Крыльяев Советов" Костанца выбыл на 3-4 недели и не сыграет с "Зенитом"
Правый защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца из-за травмы связок пропустит ближайшие игры чемпионата России, включая матч 25 тура с "Зенитом".
Фото: ПФК "Крылья Советов"