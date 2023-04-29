"Сложно для нас начался матч, первая же фланговая передача завершилась голом. Дальше начали играть хорошо, создали голевые моменты, но реализация подводила. После удаления преимущество стало очень большим, провели качественный хороший матч", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Сегодня, 29 апреля, лидер чемпионата России "Зенит" разгромил в гостях "Крылья Советов". Самарцы остались вдесятером в конце первого тайма, на 41-й минуте, при счете 1:2. Вингер "сине-бело-голубых" Малком оформил во втором тайме хет-трик, добыв для своей команды уверенную победу. Подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ за 5 туров до окончания турнира. В их активе 61 набранное очко.
Семак: после удаления у "Крыльев Советов" наше преимущество стало очень большим
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги встречи 25?го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:5).
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