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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
1 - 5 1 5
ЗенитЗавершен
Ахмат
1 - 3 1 3
ЦСКАЗавершен
П1 133X 13П2 1.03
Краснодар
1 - 0 1 0
Урал1 тайм
П1 1.86X 3.65П2 4.35
Спартак
19:30
РостовНе начат
П1 1.74X 4.05П2 4.4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Велес
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
Кубань
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
Волга Ул
1 - 0 1 0
Краснодар-2Завершен
КАМАЗ
2 - 2 2 2
ВолгарьЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
П1 8.8X 1.32П2 4.8
Рубин
3 - 0 3 0
СКА-Хабаровск2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
4 - 3 4 3
Вест ХэмЗавершен
П1 1.02X 17П2 300
Брайтон
6 - 0 6 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Реал
19:30
АльмерияНе начат
П1 1.15X 9.45П2 17
Барселона
22:00
БетисНе начат
П1 1.41X 5.2П2 8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
0 - 0 0 0
Милан1 тайм
П1 2.92X 2.71П2 3.05
Торино
21:45
АталантаНе начат
П1 3.33X 3.25П2 2.41

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
0 - 0 0 0
БайерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
ХоффенхаймЗавершен
П1 1.05X 12П2 250
Кельн
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
П1 444X 16П2 1.03
Штутгарт
2 - 1 2 1
Боруссия МЗавершен
Айнтрахт
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
П1 15X 1.03П2 19
Шальке-04
19:30
ВердерНе начат
П1 2.45X 3.65П2 2.83

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
3 - 0 3 0
Аяччо2 тайм

Кубок Франции

Новости
Нант
22:00
ТулузаНе начат
П1 2.8X 3.5П2 2.6
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Семак: после удаления у "Крыльев Советов" наше преимущество стало очень большим

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги встречи 25?го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:5).
Фото: Чемпионат.com
"Сложно для нас начался матч, первая же фланговая передача завершилась голом. Дальше начали играть хорошо, создали голевые моменты, но реализация подводила. После удаления преимущество стало очень большим, провели качественный хороший матч", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Сегодня, 29 апреля, лидер чемпионата России "Зенит" разгромил в гостях "Крылья Советов". Самарцы остались вдесятером в конце первого тайма, на 41-й минуте, при счете 1:2. Вингер "сине-бело-голубых" Малком оформил во втором тайме хет-трик, добыв для своей команды уверенную победу. Подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ за 5 туров до окончания турнира. В их активе 61 набранное очко.


Семак Зенит Крылья Советов
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