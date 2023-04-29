"Некоторые легионеры получают паспорт РФ. Хочу ли я стать россиянином? Не думаю об этом сейчас, ха-ха! Но в будущем - посмотрим", - цитирует Батчи Sport24.
Жоау Батчи, играющий на позиции правого вингера, перебрался в "Краснодар" осенью прошлого года. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2025 года. 24-летний ангольский футболист отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами за российский клуб.
Батчи - о получении российского гражданства: в будущем - посмотрим
Нападающий "Краснодара" Жоау Батчи не исключил возможность получения паспорта РФ.
Фото: ФК "Краснодар"