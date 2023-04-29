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ВолгарьЗавершен
Нефтехимик
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П1 1.41X 5.2П2 8

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Айнтрахт
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АугсбургЗавершен
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ХоффенхаймЗавершен
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Кельн
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ФрайбургЗавершен
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Малком: не знал, что стал лучшим бомбардиром команды. Без доверия партнеров ничего бы не было

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Вигнер "Зенита" Малком поблагодарил партнеров после встречи 25-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (5:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Знал ли я, что благодаря голам сегодня стал лучшим бомбардиром команды? Нет, не знал, но очень счастлив и рад победе и голам. Думаю, без доверия партнеров ничего бы этого не было", - цитирует Малкома "Матч ТВ".

Бразильский правый вингер "Зенита" Малком оформил покер в ворота "Крыльев Советов" в игре 25-го тура чемпионата России. Он единолично возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с 22 забитыми мячами. Нападающий "Спартака" Квинси Промес с 17 голами расположился на второй строчке. Третье место делят между собой форвард ЦСКА Федор Чалов и нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский. У обоих по 14 мячей.


Малком Зенит Крылья Советов
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