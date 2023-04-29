- Нельзя было проигрывать в такой ситуации в таком матче. Мы заслуживали больше, чем соперники. Мы не тянули время. Нам забили гол с 25 метров. Кто бьет - тот забивает. Если бы мы сегодня проиграли - это было бы нечестно. Справедливость в этом матче восторжествовала. И наши старания были вознаграждены.
В матче 25-го тура чемпионата России столичный "Спартак" принимал на своем поле "Ростов". Гости вышли вперед на 79-й минуте встречи после дальнего удара Александра Селявы. "Красно-белые" спаслись в компенсированное арбитром время, на четвертой добавленной к основному времени минуте. После розыгрыша углового отличился нападающий Александр Соболев. Таким образом коллектив Гильермо Абаскаля сохранил с ростовчанами разницу по очкам в турнирной таблице. Команды по-прежнему отделяет всего 1 балл.
Источник: пресс-служба "Спартака"
Абаскаль: "Спартак" заслуживал больше, чем "Ростов". Справедливость в этом матче восторжествовала
Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль подвел итог поединка 25-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1).
Фото: Global Look Press