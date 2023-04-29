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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
14:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.7X 3.95П2 4.7
Сочи
16:30
ТорпедоНе начат
П1 1.39X 4.8П2 7.6
Локомотив
19:00
ХимкиНе начат
П1 1.47X 4.9П2 6.3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
16:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.45X 3.6П2 2.9
Фулхэм
16:00
Манчестер СитиНе начат
П1 13X 6.8П2 1.23
Ньюкасл
16:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.26X 6.1П2 12.5
Манчестер Юнайтед
16:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.74X 4.2П2 4.9
Ливерпуль
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 1.53X 5.1П2 5.5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
15:00
ВаленсияНе начат
П1 3X 3.2П2 2.63
Вильярреал
17:15
СельтаНе начат
П1 1.78X 3.9П2 4.6
Эспаньол
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.46X 3П2 3.45
Вальядолид
22:00
АтлетикоНе начат
П1 5.8X 4.1П2 1.63

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
13:30
ЛациоНе начат
П1 1.79X 3.7П2 4.95
Кремонезе
16:00
ВеронаНе начат
П1 3.15X 3.2П2 2.52
Сассуоло
16:00
ЭмполиНе начат
П1 1.87X 3.8П2 4.4
Фиорентина
19:00
СампдорияНе начат
П1 1.34X 5.45П2 10
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.65X 3.2П2 2.25

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
16:30
ГертаНе начат
П1 1.1X 12П2 24
Вольфсбург
18:30
МайнцНе начат
П1 2.29X 3.5П2 3.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
14:00
МонпельеНе начат
П1 1.5X 4.95П2 6.15
Труа
16:00
НиццаНе начат
П1 4.55X 3.9П2 1.8
Ренн
16:00
АнжеНе начат
П1 1.3X 5.65П2 12
Клермон
16:00
РеймсНе начат
П1 3.15X 3.4П2 2.42
ПСЖ
18:05
ЛорьянНе начат
П1 1.19X 8.05П2 15
Марсель
21:45
ОсерНе начат
П1 1.34X 5.7П2 9.6
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Абаскаль: "Спартак" заслуживал больше, чем "Ростов". Справедливость в этом матче восторжествовала

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Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль подвел итог поединка 25-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1).
Фото: Global Look Press
- Нельзя было проигрывать в такой ситуации в таком матче. Мы заслуживали больше, чем соперники. Мы не тянули время. Нам забили гол с 25 метров. Кто бьет - тот забивает. Если бы мы сегодня проиграли - это было бы нечестно. Справедливость в этом матче восторжествовала. И наши старания были вознаграждены.

В матче 25-го тура чемпионата России столичный "Спартак" принимал на своем поле "Ростов". Гости вышли вперед на 79-й минуте встречи после дальнего удара Александра Селявы. "Красно-белые" спаслись в компенсированное арбитром время, на четвертой добавленной к основному времени минуте. После розыгрыша углового отличился нападающий Александр Соболев. Таким образом коллектив Гильермо Абаскаля сохранил с ростовчанами разницу по очкам в турнирной таблице. Команды по-прежнему отделяет всего 1 балл.

Источник: пресс-служба "Спартака"


Спартак Абаскаль Ростов
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