"Забей я один из множества моментов, игра была бы совсем другая. Я согласен с тренером, что если бы "Спартак" проиграл, это было бы не по делу. Чуть зрелищности дали и решили забить в концовке. Можно меня обвинять. Забей при 0:0 один из моментов, все было бы по-другому", - приводит слова Соболева "СЭ".
В рамках 25-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" принимал в Москве "Ростов". Проигрывая к 94-й минуты встречи, "красно-белые" сравняли счет, забив в компенсированное главным рефери время. После розыгрыша углового отличился центральный форвард столичной команды Александр Соболев. По итогам поединка москвичи сохранили отрыв от дружины Валерия Карпина. Команды в турнирной таблице по-прежнему разделяет одно очко за 5 туров до окончания первенства.
Соболев - о матче против "Ростова": чуть зрелищности дали и решили забить в концовке
Форвард "Спартака" Александр Соболев прокомментировал ничью с "Ростовом" в 25-м туре РПЛ (1:1).
Фото: "СЭ"